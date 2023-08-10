На замену брусчатки на 17 перекрестках в Калининграде выделяют 14 млн рублей

Власти Калининграда выделяют 14,3 млн рублей на замену брусчатки на перекрестках с трамвайным движением в городе. Тендер анонсировали на сайте областного Центра торгов.



Финансирование предусмотрено на 2023 год. Брусчатку планируют заменить на 17-ти перекрестках. В список вошли:

— Каштановая аллея;

— ул. Коммунальная;

— ул. Яналова;

— Ленинский проспект — площадь Победы — ул. Черняховского;

— Московский проспект (бывшее здание Художественной галереи);

— ул. Дзержинского — проспект Калинина;

— Аллея Смелых — Парковый переулок;

— Аллея Смелых (трамвайное кольцо);

— ул. Бассейная — проспект Победы;

— ул. Лесопарковая — проспект Победы;

— ул. Яблоневая аллея- проспект Победы;

— ул. Бородинская — проспект Победы;

— ул. Огарева — проспект Победы;

— ул. Расковой — проспект Победы;

— от ул. Барнаульской до ул. Театральной;

— Ленинский проспект — ул. Шевченко;

— пересечение проспекта Мира с ул. Гостиной и ул. Свободной.