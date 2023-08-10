На замену брусчатки на 17 перекрестках в Калининграде выделяют 14 млн рублей

Власти Калининграда выделяют 14,3 млн рублей на замену брусчатки на перекрестках с трамвайным движением в городе. Тендер анонсировали на сайте областного Центра торгов.
Финансирование предусмотрено на 2023 год. Брусчатку планируют заменить на 17-ти перекрестках. В список вошли:
— Каштановая аллея;
— ул. Коммунальная;
— ул. Яналова;
— Ленинский проспект — площадь Победы — ул. Черняховского;
— Московский проспект (бывшее здание Художественной галереи);
— ул. Дзержинского — проспект Калинина;
— Аллея Смелых — Парковый переулок;
— Аллея Смелых (трамвайное кольцо);
— ул. Бассейная — проспект Победы;
— ул. Лесопарковая — проспект Победы;
— ул. Яблоневая аллея- проспект Победы;
— ул. Бородинская — проспект Победы;
— ул. Огарева — проспект Победы;
— ул. Расковой — проспект Победы;
— от ул. Барнаульской до ул. Театральной;
— Ленинский проспект — ул. Шевченко;
— пересечение проспекта Мира с ул. Гостиной и ул. Свободной.Ранее городские власти сообщали, что скорость трамвая в Калининграде планируется увеличить до 20 км/ч к 2034 году. К этому же времени чиновники рассчитывают повысить на 20% пассажиропоток. На сегодняшний день средняя скорость трамваев составляет 12 км/ч. В городе функционирует два трамвайных маршрута — № 3 и № 5, которые обслуживают 20 транспортных средств.