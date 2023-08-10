Туры в Калининград подорожали на 10-20%

Цены на туры в Калининград по сравнению с прошлым годом выросли на 10-20%. Данные приводит на своём сайте Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Основной причиной подорожания туроператоры считают рост цен на размещение в отелях. По данным национального туроператора Алеан, экскурсионные туры подорожали в среднем на 10%, санаторные — на 15%. Больше всего вырос в цене пляжный отдых. Подорожание составило 20%.

В среднем экскурсионный тур в Калининградскую область на 4-5 дней обходится сейчас в 15-17 тыс. рублей на человека без перелета.

Основными точками притяжения для гостей Калининграда и области остаются Зеленоградск, Светлогорск, Куршская коса, пляж в Янтарном, Кафедральный собор, Рыбная Деревня и Музей Янтаря.

Наряду с классическими маршрутами туристы начинают интересоваться и авторскими, например, в Черняховск, Гусев и Советск. Среди любителей активного отдыха растёт популярность водных, сёрф-, вело- и мототуров.

По мнению министра по культуре и туризму Калининградской области Андрея Ермака, турпоток в регион по итогам 2023 года приблизится к 2 млн человек.