В Калининграде за месяц резко вырос спрос на вторичное жилье

В Калининграде за месяц резко вырос спрос на вторичное жилье
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Спрос на вторичное жилье в Калининграде вырос на 20% за месяц. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито» с ссылкой на исследование «Авито Недвижимости».

В Калининграде объем предложения вторичных квартир в июле сократился на 2%. Средняя цена объектов не изменилась и составляет 5,2 млн. рублей. Цена за кв. м. в июле 2023 около 98 тысяч рублей. В среднем в стране спрос на квартиры за месяц вырос на 12%. Объем предложения сократился на 2%.

«Количество доступных предложений вторичной недвижимости за месяц сократилось под давлением устойчивого спроса — посетители платформы проявляют большой интерес к „вторичке“, поэтому объекты быстрее находят новых владельцев, а общая экспозиция сокращается. За год рост объема предложения составил 4%, что тоже значительно ниже динамики спроса — по сравнению с июлем 2022 года интерес к объектам вырос на 27%. В такой ситуации годовой рост цен на 11% за квартиру и на 8% за квадратный метр выглядит оправданным и логичным. Однако на рынке пока продолжают сохраняться квартиры с выгодными ценами. Примерно 10% от всего предложения на вторичном рынке составляют квартиры, помеченные бейджем „Рыночная цена“, то есть имеющие цену чуть ниже рынка», — сказал руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин.

Ранее Калининградстат сообщал, что во втором квартале 2023 года в Калининградской области цены на жилье по сравнению с тем же периодом прошлого года снизились на все типы жилья, кроме элитного. Средняя цена за квадратный метр квартир низкого качества составила 45 296 рублей (годом ранее — 54 247 рублей), среднего — 94 209 рублей (годом ранее — 105 297 рублей), улучшенного — 105 926 рублей (годом ранее — 123 873 рубля).

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