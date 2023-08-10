В Калининграде за месяц резко вырос спрос на вторичное жилье

Спрос на вторичное жилье в Калининграде вырос на 20% за месяц. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито» с ссылкой на исследование «Авито Недвижимости».



В Калининграде объем предложения вторичных квартир в июле сократился на 2%. Средняя цена объектов не изменилась и составляет 5,2 млн. рублей. Цена за кв. м. в июле 2023 около 98 тысяч рублей. В среднем в стране спрос на квартиры за месяц вырос на 12%. Объем предложения сократился на 2%.

«Количество доступных предложений вторичной недвижимости за месяц сократилось под давлением устойчивого спроса — посетители платформы проявляют большой интерес к „вторичке“, поэтому объекты быстрее находят новых владельцев, а общая экспозиция сокращается. За год рост объема предложения составил 4%, что тоже значительно ниже динамики спроса — по сравнению с июлем 2022 года интерес к объектам вырос на 27%. В такой ситуации годовой рост цен на 11% за квартиру и на 8% за квадратный метр выглядит оправданным и логичным. Однако на рынке пока продолжают сохраняться квартиры с выгодными ценами. Примерно 10% от всего предложения на вторичном рынке составляют квартиры, помеченные бейджем „Рыночная цена“, то есть имеющие цену чуть ниже рынка», — сказал руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин.