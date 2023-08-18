Облсуд отказался выпустить «народного участкового» из СИЗО

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Калининградский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на избранную меру пресечения полицейскому Виталию Тохтамышу, которого подозревают в получении взятки. Как передает корреспондент «Нового Калининграда» из зала суда, заседание состоялось в пятницу, 18 августа.

Во время слушания Тохтамыш виновным в инкриминируемом ему преступлении себя не признал. Его адвокат настаивала, что скрываться от следствия полицейский не намерен. Однако облсуд оставил решение районного суда о заключении Тохтамыша под стражу на два месяца в силе.

1 августа стало известно, что в отношении начальника пункта полиции по Янтарному городскому округу МО МВД России «Светлогорский» возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. По версии следствия, утром 26 июля в поселке Янтарный полицейский через посредника получил от лица, занимающегося незаконной добычей янтаря в Балтийском море, взятку в размере 2 тыс. долларов США. Решение о возбуждении дела принято на основании материалов, предоставленных региональным УФСБ и службой собственной безопасности областного УМВД.

Как стало известно «Новому Калининграду», задержанный полицейский — победитель всероссийского конкурса «Народный участковый-2016» Виталий Тохтамыш. На момент участия в ведомственном конкурсе в 2016 году Тохтамыш, который год назад уже становился «народным участковым» в региональном этапе, носил звание старшего лейтенанта и служил в отделе полиции № 2 по Калининграду.

Как рассказали в пресс-службе УМВД, сейчас Тохтамыш отстранен от исполнения обязанностей, при подтверждении вины он будет уволен из органов внутренних дел.

Ленинградский районный суд города Калининграда удовлетворил ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Виталия Тохтамыша водворили в следственный изолятор до 30 сентября 2023 года.

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