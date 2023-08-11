В областном минсельхозе считают, что засуха не отразится на ценах на местную продукцию

В министерстве сельского хозяйства региона считают, что последствия засухи не повлияют на розничную стоимость местной продукции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
«Чрезвычайная ситуация по засухе снизила показатели урожайности по некоторым культурам по сравнению с 2022 годом на 10-20%. Однако весь недостающий объем продукции будет ввезен из других стран и регионов России. Как отмечает министерство сельского хозяйства Калининградской области, это не должно оказать значительного влияния на цену продукции от местных производителей», — сообщили в пресс-службе.
По данным областного Минсельхоза, наибольшие потери отмечены по зерновым и зернобобовым, но урожай 2023 года в регионе по этим культурам будет профицитным и полностью покроет внутриобластную потребность. По сбору овощей и картофеля прогнозируется небольшое снижение показателей по сравнению с прошлым годом, «однако это некритичные цифры», считают в правительстве.
«Жители Калининградской области будут обеспечены овощами „борщевого набора“ в полной мере. Недостающий объем продукции будет ввезен из других областей России и дружественных стран», — сказал собеседник агентства.Режим ЧС из-за засухи был введен в регионе 10 июня, его официально отменили 27 июля. Как сообщал ранее губернатор Антон Алиханов, материальный ущерб, нанесенный экстремальными погодными условиями, составил 322 млн рублей. Погибло около 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных растений.