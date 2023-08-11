В областном минсельхозе считают, что засуха не отразится на ценах на местную продукцию

В министерстве сельского хозяйства региона считают, что последствия засухи не повлияют на розничную стоимость местной продукции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства.



«Чрезвычайная ситуация по засухе снизила показатели урожайности по некоторым культурам по сравнению с 2022 годом на 10-20%. Однако весь недостающий объем продукции будет ввезен из других стран и регионов России. Как отмечает министерство сельского хозяйства Калининградской области, это не должно оказать значительного влияния на цену продукции от местных производителей», — сообщили в пресс-службе.

По данным областного Минсельхоза, наибольшие потери отмечены по зерновым и зернобобовым, но урожай 2023 года в регионе по этим культурам будет профицитным и полностью покроет внутриобластную потребность. По сбору овощей и картофеля прогнозируется небольшое снижение показателей по сравнению с прошлым годом, «однако это некритичные цифры», считают в правительстве.

«Жители Калининградской области будут обеспечены овощами „борщевого набора“ в полной мере. Недостающий объем продукции будет ввезен из других областей России и дружественных стран», — сказал собеседник агентства.