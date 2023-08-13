В Гвардейске на реке Преголе возле замка Тапиау начали строить причал для катеров и яхт. Об этом сообщается на странице «Башни Востока» в «ВКонтакте».



Согласно посту, тяжёлая строительная техника уже зачистила от зарослей кустарника песчаный берег Преголи — там начинается «строительство большого вместительного причала для катеров, яхт и речных трамвайчиков».

«Это позволит полностью закрыть потребность города Гвардейска в швартовочной инфраструктуре и серьёзно нарастит потенциал внутренних водных путей Калининградской области», — говорится в сообщении.

Ранее в замке Тапиау в Гвардейске начали очищать нефы: под слоем побелки сохранились остатки оригинальной краски.

Инвестором Тапиау выступает генеральный директор московской компании «Элмонт» Игорь Билоус. Региональные власти одобрили льготный кредит на ревитализацию замка размером 600 млн рублей (50% суммы предоставляются на возвратной основе, 50% — на безвозвратной). Общая сумма инвестиций в восстановление Тапиау и его обустройство оценивается в 2,5 млрд рублей.