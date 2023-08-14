Жительница области требует признать незаконным захоронение на зарезервированном ею участке кладбища

Жительница Черняховска через суд требует признать незаконным захоронение на зарезервированном ею участке и освободить могилу. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Женщина обратилась в Черняховский городской суд с иском к МУП «Ритуальные услуги» и администрации МО «Черняховский муниципальный округ Калининградской области». Она указала, что в декабре 2013 года заключила договор на резервирование земли под семейное захоронение рядом с могилой мужа, а в конце марта 2022 года узнала, что на данном участке захоронена неизвестная. Женщина обратилась к ответчику с вопросом о незаконном захоронении, и ей сообщили, что произошла ошибка и исправить её уже невозможно. Истица требует признать захоронение усопшей незаконным провести перезахоронение, а также настаивает на возмещении морального вреда.

Предварительное судебное заседание по делу назначено на 22 августа 2023 года.