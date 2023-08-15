Рекорд побит: в Калининградской области зафиксирована температура воздуха выше +35° С

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В Калининградской области побит суточный температурный рекорд. Температура воздуха в регионе поднялась выше отметки в +35°С. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«На метеостанции Железнодорожного воздух на последний срок (14:00) прогрелся до +35,1°С, в Калининграде до +33,5°С, суточный рекорд побит. Максимальные значения станут известны вечером», — уточняется в сообщении.

Напомним, накануне прогнозировалось, что во вторник, 15 августа, в регионе воздух прогреется до +33... +35° и будет побит рекорд жары. В связи с аномально жаркой погодой МЧС объявило штормовое предупреждение.

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