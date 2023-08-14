Опалённые солнцем: что происходит в Зеленоградске в рекордную жару (фото)

Опалённые солнцем: что происходит в Зеленоградске в рекордную жару (фото) Опалённые солнцем: что происходит в Зеленоградске в рекордную жару (фото) Опалённые солнцем: что происходит в Зеленоградске в рекордную жару (фото) Опалённые солнцем: что происходит в Зеленоградске в рекордную жару (фото) Опалённые солнцем: что происходит в Зеленоградске в рекордную жару (фото) Опалённые солнцем: что происходит в Зеленоградске в рекордную жару (фото) Опалённые солнцем: что происходит в Зеленоградске в рекордную жару (фото) Опалённые солнцем: что происходит в Зеленоградске в рекордную жару (фото) Опалённые солнцем: что происходит в Зеленоградске в рекордную жару (фото) Опалённые солнцем: что происходит в Зеленоградске в рекордную жару (фото) Опалённые солнцем: что происходит в Зеленоградске в рекордную жару (фото) Опалённые солнцем: что происходит в Зеленоградске в рекордную жару (фото) Опалённые солнцем: что происходит в Зеленоградске в рекордную жару (фото) Опалённые солнцем: что происходит в Зеленоградске в рекордную жару (фото) Опалённые солнцем: что происходит в Зеленоградске в рекордную жару (фото) Опалённые солнцем: что происходит в Зеленоградске в рекордную жару (фото) Опалённые солнцем: что происходит в Зеленоградске в рекордную жару (фото) Опалённые солнцем: что происходит в Зеленоградске в рекордную жару (фото) Опалённые солнцем: что происходит в Зеленоградске в рекордную жару (фото) Опалённые солнцем: что происходит в Зеленоградске в рекордную жару (фото) Опалённые солнцем: что происходит в Зеленоградске в рекордную жару (фото) Опалённые солнцем: что происходит в Зеленоградске в рекордную жару (фото) Опалённые солнцем: что происходит в Зеленоградске в рекордную жару (фото) Опалённые солнцем: что происходит в Зеленоградске в рекордную жару (фото) Опалённые солнцем: что происходит в Зеленоградске в рекордную жару (фото) Опалённые солнцем: что происходит в Зеленоградске в рекордную жару (фото) Опалённые солнцем: что происходит в Зеленоградске в рекордную жару (фото) Опалённые солнцем: что происходит в Зеленоградске в рекордную жару (фото) Опалённые солнцем: что происходит в Зеленоградске в рекордную жару (фото) Опалённые солнцем: что происходит в Зеленоградске в рекордную жару (фото) Опалённые солнцем: что происходит в Зеленоградске в рекордную жару (фото) Опалённые солнцем: что происходит в Зеленоградске в рекордную жару (фото) Опалённые солнцем: что происходит в Зеленоградске в рекордную жару (фото)
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Вторник оказался рекордным для Калининградской области не только из-за температуры воздуха (столбик термометра поднялся до отметки в 35,1 градуса), но и, кажется, по числу отдыхающих на квадратный метр пляжа на побережье. Особенно досталось самому «раскрученному» курорту — Зеленоградску, где из-за людей местами не было видно песка. Пробка перед Куршской косой начиналась от въезда в город, достигнув 5 километров. Ситуацию однозначно усугубило отсутствие пляжа в Светлогорске. О том, что творилось в этот день в бывшем «городе котиков» (сейчас это, конечно, город разгоряченных человеческих тел) — в фоторепортаже «Нового Калининграда».

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград



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