Опалённые солнцем: что происходит в Зеленоградске в рекордную жару (фото)

Вторник оказался рекордным для Калининградской области не только из-за температуры воздуха (столбик термометра поднялся до отметки в 35,1 градуса), но и, кажется, по числу отдыхающих на квадратный метр пляжа на побережье. Особенно досталось самому «раскрученному» курорту — Зеленоградску, где из-за людей местами не было видно песка. Пробка перед Куршской косой начиналась от въезда в город, достигнув 5 километров. Ситуацию однозначно усугубило отсутствие пляжа в Светлогорске. О том, что творилось в этот день в бывшем «городе котиков» (сейчас это, конечно, город разгоряченных человеческих тел) — в фоторепортаже «Нового Калининграда».



Фото: Юлия Власова / Новый Калининград