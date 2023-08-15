На торгах по ремонту километрового участка Аллеи Смелых победил подрядчик с ул. Катина и Карташева

Определен подрядчик для начала реконструкции Аллеи Смелых — речь об отрезке между ул. Карамзина и Большой Окружной. Победителем аукциона стала калининградская компания «Балтдормостстрой», следует из данных на портале госзакупок.

В торгах приняли участие две компании, стоимость контракта в итоге составит 362,8 млн рублей при начальной сумме торгов в 364,6 млн рублей. Работы включают строительство дорожной развязки на перекрестке с Окружной.

Ранее аукцион был приостановлен из-за жалобы калининградской фирмы «Просперити», обратившей внимание на несостыковки в техзадании.

Ремонт Аллеи Смелых — один из самых проблемных дорожных проектов в Калининградской области. Разговоры о необходимости работ ведутся свыше 10 лет.

Ранее компания «Балтдормостстрой», в частности, реконструировала ул. Катина, с нею же заключен контракт на продолжение реконструкции ул. Карташева после его расторжения с предыдущим подрядчиком.


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