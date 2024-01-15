Проект строительства ФОКа с бассейном в Светлом прошел экспертизу

Проект строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Светлом прошел экспертизу. Информация об этом появилась на сайте «Единого госреестра заключений».



Проектная документация была разработана компанией из Санкт-Петербурга «Омега проект», экспертная оценка дана специалистами из организации «Проммаш Тест Экспертиза».

Застройщиком указана организация ООО «Хлодвиг Энтерпрайзес», резидент калининградского специального административного района на Октябрьском острове. По данным «Интерфакса», компания принадлежит семье Гурьевых, владеющих 48% акций одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений компании «ФосАгро».

Напомним, в августе региональные власти выдали разрешение на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и тренажерным залом в Светлом. Двухэтажное здание должно появиться на ул. Харьковской на земельном участке площадью 4,9 тыс. кв. метров. Площадь самого комплекса составит более 2,8 тыс. кв. метров.