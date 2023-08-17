Адвокат Колесника: данное решение суда «снесет половину Государственной думы»

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Решение суда, в котором депутата Госдумы Андрея Колесника уличают в коррупционной деятельности, отразится на всех членах нижней палаты Федерального собрания. Как передает корреспондент «Нового Калининграда» из зала суда в четверг, 17 августа, такое заявление сделал в своем выступлении адвокат Александр Ковалев, представляющий интересы парламентария.

Представитель Колесника отметил, что до 2016 года не предусматривался «процессуальный срок передачи» акций компаний, принадлежащие членам нижней палаты Федерального собрания. По словам адвоката, Колесник в 2013 году стал первым парламентарием, который передал свои акции в доверительное управление.

«Сейчас данным решением [суда] мы снесем половину Государственной думы. Он был первый, кто передал акции в доверительное управление. После него депутаты Государственной думы передали акции в доверительное управление. <...> А в чем нарушение закона? Пожалуйста, уважаемые представители [Генпрокуратуры], сошлитесь на норму закона, где Колесник должен был, как только он был избран депутатом Госдумы, передать акции в доверительное управление. Что нам говорят? Молчание. Уважаемый суд, мы не можем не реагировать на это. Потому что сегодня Колесник, вот так просто, на ровном месте без всякого нарушения закона признается коррупционером. А завтра что? Мне страшно на самом деле», — заявил Ковалев. 

11 июля Центральный районный суд Калининграда принял решение изъять у семьи депутата Госдумы Андрея Колесника контрольный пакет акций Калининградского морского торгового порта. С парламентария и его супруги также взыскали в казну незаконный доход в размере 369,2 млн рублей. 

Генпрокуратура подала апелляционное представление на решение районного суда по иску к депутату Госдумы Андрея Колеснику и его семье. Надзорное ведомство требует дать «полную и исчерпывающую правовую оценку всей совокупности собранных доказательств, уличающих Колесника в систематической и продолжительной коррупционной деятельности», что не было сделано судом первой инстанции.

Колесник, его теща и супруга также пытаются оспорить решение районного суда. 





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