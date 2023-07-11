Суд изъял у семьи Колесника контрольный пакет акций Калининградского торгового порта

Центральный районный суд Калининграда принял решение изъять у семьи депутата Госдумы Андрея Колесника контрольный пакет акций Калининградского морского торгового порта. С парламентария и его супруги также взыскали в казну незаконный доход в размере 369,2 млн рублей. Суд вынес решение по иску Генпрокуратуры РФ во вторник, 11 июля, передает корреспондент «Нового Калининграда». Адвокаты семьи Колесника на вопрос, будет ли обжаловано решение, ответили: «Как решит доверитель».



Надзорное ведомство выявило нарушения антикоррупционного законодательства из-за незаконного приобретения и скрытого владения акциями АО «Калининградский морской торговый порт». Сам Колесник полагает, что проверка в отношении него стала следствием недавнего судебного процесса по изъятию активов порта у иностранного инвестора. Он рассказал «Новому Калининграду», что претензии Генпрокуратуры связаны с его членством в комитете по транспорту и развитию инфраструктуры Госдумы РФ. Депутат подчеркнул, что у руководства нижней палаты парламента к нему претензий нет.

На предварительных слушаниях стало известно, что Андрей Колесник на личном приеме в надзорном ведомстве подтвердил факт руководства Калининградским морским торговым портом на протяжении последних 27 лет. К материалам дела также были приобщены объяснения экс-финансового директора и бывшего финансового акционера АО «КМТП» Олега Ершова, который проходит свидетелем по делу.

«В целях конспирации»: почему у семьи Колесника хотят изъять контрольный пакет акций порта

Помимо Андрея Колесника ответчиками по делу выступали его супруга — телеведущая Марина Лысенко — и теща Надежда Лысенко. Надзорное ведомство требовало изъять в пользу государства акции порта у Колесника (28,5%) и его тещи (23,25%), а также истребовать в казну с депутата и его супруги незаконный доход в размере 369,2 млн рублей.