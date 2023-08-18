«Раньше запланированного»: мэрия сообщила об открытии движения по эстакадному мосту (видео)

Движение по Эстакадному мосту открыли раньше запланированного срока. Об этом сообщила администрация Калининграда на своей странице «ВКонтакте».

«Движение по эстакадному мосту открыли на 11 дней раньше запланированного. Спасибо подрядчику!», — говорится в сообщении.

При этом на прошлой неделе власти сообщили, что ремонт деформационных швов завершится ориентировочно 16 августа (изначально он был рассчитан до конца лета). Работы начались в июне. Они проводились в два этапа по обеим сторонам эстакады.

Недавно в администрации Калининграда уточняли, что после заделки деформационных швов на эстакадном мосту ремонт продолжится и коснется трамвайных путей.