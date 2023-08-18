«Раньше запланированного»: мэрия сообщила об открытии движения по эстакадному мосту (видео)

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Движение по Эстакадному мосту открыли раньше запланированного срока. Об этом сообщила администрация Калининграда на своей странице «ВКонтакте».

«Движение по эстакадному мосту открыли на 11 дней раньше запланированного. Спасибо подрядчику!», — говорится в сообщении.

При этом на прошлой неделе власти сообщили, что ремонт деформационных швов завершится ориентировочно 16 августа (изначально он был рассчитан до конца лета). Работы начались в июне. Они проводились в два этапа по обеим сторонам эстакады. 

Недавно в администрации Калининграда уточняли, что после заделки деформационных швов на эстакадном мосту ремонт продолжится и коснется трамвайных путей. 


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