На ремонт накопительной площадки у пункта пропуска в Чернышевском выделяют 24,2 млн рублей

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Власти выделяют 24,2 млн рублей на ремонт покрытия накопительной площадки у пункта пропуска «Чернышевское» на границе с Литвой. Распоряжение об этом за подписью губернатора Антона Алиханова опубликовано на портале правовой информации.

Из резервного фонда областного правительства на эти цели направляют 23,9 млн рублей. Еще 241,5 тысячи рублей должен софинансировать муниципалитет. Работы требуется выполнить до 1 декабря 2023 года.

В конце октября 2022 года власти региона сообщали, что решили организовать электронную очередь на российско-литовской границе в МАПП Чернышевское. «Аналогичные системы, позволяющие записаться на пересечение границы в конкретное время, а до подъезда к границе ожидать своей очереди на специальной площадке, многие годы действуют в соседних государствах», — поясняли в пресс-службе областного правительства.

Предполагается, что система будет работать и для грузовиков, и для личного транспорта. В качестве накопительной площадки было решено использовать земельный участок, расположенный на 146-м километре трассы Калининград — Черняховск — Нестеров — граница.

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