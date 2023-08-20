Власти расширили список изымаемых жилых домов ради моста через Калининградский залив

В список недвижимости, которая изымается из-за строительства моста через залив, попали еще три жилых дома. Это следует из постановления регионального правительства, опубликованного на интернет-портале правовой информации.



Согласно постановлению, изымается жилой дом в пос. Шоссейном и два дома в СНТ «Ветерок-2». Их площадь — 175,1 498,8 и 160 кв. метров соответственно. Таким образом, все в списке под изъятие теперь значатся 345 объектов недвижимости — земельных участков и жилых домов.

«Судьбы людей никого не волнуют»: что происходит с изъятием земли и домов под мост через залив

Месяц назад областной вице-премьер Александр Рольбинов заявил, что региональные власти не готовы отказаться от идеи строительства моста через залив в надежде, что политическая обстановка изменится и в регионе возобновится привычная логистика. При этом в конце прошлого года губернатор Антон Алиханов говорил, что актуальность моста через Калининградский залив снизилась после фактического закрытия границ.

В октябре 2021 года общая стоимость строительства дороги с мостом, которая должна соединить Южный и Северный обходы города в районе посёлка Шоссейного, оценивалась более чем в 51 млрд руб. Сообщалось, что трасса должна стать первой платной в регионе. В июне 2019 года губернатор Антон Алиханов подписал концессионное соглашение о строительстве моста через залив с группой «ВИС». Тогда область взяла на себя финансовое обязательство перед группой «ВИС» по выплате 34 млрд руб. в качестве возврата инвестиций концессионеру и компенсации содержания моста. Оно может быть уменьшено на сумму платы, которую концессионер соберет за проезд по мосту в процессе реализации проекта.

До конца 2017 года акционером «ВИСа» был гендиректор «ТЭК Мосэнерго» Дмитрий Рябов. Владельцем «ТЭК Мосэнерго» является Игорь Ротенберг, сын друга президента РФ Аркадия Ротенберга (его компания строит музейный центр на острове Октябрьском в Калининграде).