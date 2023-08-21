Суд отклонил апелляцию «Балтберегозащиты» по делу об ущербе от строительства стадиона

Госучреждению «Балтберегозащита» не удалось обжаловать решение суда о возмещении ущерба биоресурсам от строительства стадиона на Острове. Информация об этом опубликована в судебной картотеке. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение первой инстанции без изменения.
Иск к «Балтберегозащите» подавало Западно-Балтийское территориальное управление Росрыболовства. Ведомство указало, что ущерб был причинен в связи с подготовкой территории площадью 12,8 га с консолидацией грунтов.
Госучреждение обязали до конца 2024 года выпустить в Куршский залив 1 342 691 штук молоди сига. Суд в своем решении указал, что по закону «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» при строительстве должны применяться меры по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания.Стадион «Калининград», переименованный позднее в «Ростех Арену», возвели к Чемпионату мира по футболу 2018 года на Октябрьском острове, где до этого строительство не велось из-за проблемных грунтов. Для устойчивости сооружения пришлось забить около 15 тысяч свай, из-за чего проект подорожал на 1 млрд рублей. Всю территорию острова власти были вынуждены засыпать песком. Несмотря на установку дренов, стадион и прилегающая территория во время работ утопали в воде. Строительство сопровождалось несколькими арестами, связанными с отсыпкой песка.