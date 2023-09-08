Облвласти рассчитывают, что в Зеленоградске решат проблемы с водоснабжением до конца года

Власти Зеленоградского округа должны решить проблемы с водоснабжением в городе до конца года. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов в беседе с журналистами в четверг, 7 сентября.



«Зеленоградск решит эти проблемы до конца года. После этого мы заберем „Водоканал“ в региональную собственность. После этого, если какие-то проблемы останутся, в чем я сомневаюсь, мы будем заниматься этим вопросом уже самостоятельно — я имею ввиду водоснабжением Зеленоградска», — сказал Алиханов.

По его словам, все мероприятия, которые необходимо провести, «Зеленоградску известны». «Они к ним уже приступили. Насколько я помню, уже одну скважину дополнительную они организовали, закупают дополнительное оборудование для того, чтобы усилить работу действующих скважин. И все мероприятия Сергей Валерьевич Черномаз (министр строительства и ЖКХ региона, — прим. „Нового Калининграда“) им вместе с коллегами из „Водоканала“ обозначил. Они уже в работе, до конца года должны быть завершены», — добавил губернатор.

В августе жители Зеленоградска жаловались на проблемы с водоснабжением на странице Антона Алиханова в соцсети «ВКонтакте». Власти муниципалитета объясняли сложившуюся ситуацию засушливой погодой, установившейся ранее, и жарой.