В «Роскосмосе» назвали возможные сроки повторения миссии по посадке станции на Луну

Повторение миссии по посадке автоматической станции на Южный полюс Луны возможно в 2025-2026 годах. Об этом заявили в госкорпорации «Роскосмос» в пятницу, 25 августа, пишет «Интерфакс».

«Одним из вариантов продолжения программы может быть рассмотрена возможность повторения миссии по посадке на Южный полюс Луны в 2025-2026 годах», — уточнили в ведомстве по итогам рабочего совещания, которое провел гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов в НПО «Лавочкина» — головном разработчике автоматической станции «Луна-25».

По словам Борисова, российские конструкторы и ученые «горят идеей продолжения лунного проекта».

Напомним, 21 августа должна была состояться мягкая посадка на Южном полюсе естественного спутника Земли российской межпланетной станции «Луна-25». Однако 20 августа, согласно сообщению «Роскосмоса», «Луна-25» разбилась, столкнувшись с лунной поверхностью из-за сбоя при отключении двигателя.

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