Объявлен аукцион на проект капремонта основной части ул. Киевской

Городские власти объявили о начале аукциона на разработку проектной документации капитального ремонта участка ул. Киевской от Тихорецкого тупика до ул. Камской. Соответствующая информация размещена на электронной торговой площадке для муниципальных закупок.



У победителя аукциона будет год на разработку документации и прохождение экспертизы. Капремонт Киевской власти планируют провести в 2025-2026 годах.

Предстоит отремонтировать 2 км дороги в границах от ул. Инженерной до Камской, включая пересечения с Тихорецкой и Инженерной до 200 метров. В перечень необходимых работ также входит обустройство автобусных остановок и устройство недостающих пешеходных дорожек с ул. Камской на Киевскую.

Дорогу власти планируют сделать двухполосной с возможностью устройства полос левого и правого поворотов.

Запланированы тротуары шириной 2,25 метра с учётом возможности размещения велодорожки шириной 1,5 метра с каждой стороны в одном направлении и не менее 2 метров в двух направлениях с одной стороны. Старые рельсы планируют демонтировать.

Победителю аукциона необходимо будет также выполнить транспортное моделирование Киевской и всех прилегающих улиц Балтрайона, рассмотреть возможность размещения парковок, выбрать ограждения (композитные конструкции или кустарник), а также «состыковать» свои разработки с другими проектами: благоустройством парка им. Ю. Гагарина и капремонтом путепровода через железнодорожные пути в районе ул. Садовой.

В числе нововведений, которые обещают власти на Киевской, — энергосберегающие светильники, камеры «Безопасного город», модернизированная ливнёвка с очистными сооружениями.

Начальная (максимальная) цена контракта, как и сообщалось ранее, — более 19 млн рублей.

Ранее горвласти планировали завершить ремонт в 2025 году.