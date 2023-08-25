На трассах в Калининградской области планируют сделать еще 20 переходов со светофорами

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В Калининградской области на трассах намерены оборудовать до конца года еще 20 светофоров, обозначающих пешеходные переходы. Об этом сообщает региональное Мининфраструктуры.

Уточняется, что устанавливать будут светофоры типа Т.7 — это специальные светофоры, предназначенные для обозначения пешеходного перехода. «В настоящее время уже установлено 16 опор, на которых размещено 32 светофора», — говорится в релизе.

Таким образом, светофоры и опоры уже установлены на участках дорог: Ульяново-Маёвка-Высокое, Зеленоградск-Приморск через Светлогорск, Калининград-Долгоруково, Черняховск-Крылово, Жилино-Неман, Зеленоградск-Приморск через Светлогорск, Калининград (от Борисово)—Знаменск-Озерск-Гусев-Добровольск-Неман.

«На двух участках дорог, 14-ом километре Южного обхода Калининграда и 27-ом километре дороги „Луговое-Нивенское-Садовое-Богатово“ помимо светофоров и опор планируется обустроить искусственные дорожные неровности», — сообщают в министерстве.

По данным чиновников, всего до конца года дорожники установят еще 20 светофоров. В общей сложности в текущем году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» планируют отремонтировать 13 дорог протяженностью более 200 километров дорог и более 500 п.м. мостов.

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