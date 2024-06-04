Горвласти планируют отремонтировать набережную Трибуца в течение двух месяцев

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Власти Калининграда рассчитывают отремонтировать набережную Трибуца в течение двух месяцев. Об этом представители горадминистрации сообщили в комментариях на странице врио губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте».

«Калининградская служба заказчика готовит смету, чтобы определить сумму, необходимую на ремонт набережной Адмирала Трибуца. Рассчитываем привести территорию в порядок в течение двух месяцев», — говорится в сообщении.

В 2023 году горвласти выделяли на работы порядка 3,3 млн рублей, однако на участие в аукционе не было подано ни одной заявки.

В 2022 году на ремонт набережной Трибуца выделяли около 2 млн рублей. Тогда от подрядчика требовалось переложить часть бетонной плитки и гранитных плит, удалить высолы, отремонтировать и очистить скамейки, засеять газоны.

Набережную Трибуца сдали в 2017 году. Строить её начали в 2013, процесс сопровождался несколькими скандальными сменами подрядчиков. В январе 2022 года на объекте обнаружились провалы. После этого горвласти заключили контракт на обследование набережной, чтобы найти причины разрушений, но подрядчик с задачей не справился и контракт расторгли. В сентябре 2023 года был заключён новый контракт стоимостью порядка 3,3 млн рублей с проектно-изыскательским институтом «Запводпроект».

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