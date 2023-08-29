Родители жалуются Алиханову на нехватку и дороговизну билетов до «Артека»

Родители жалуются Алиханову на нехватку и дороговизну билетов до «Артека»
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Калининградские родители жалуются на нехватку и дороговизну билетов до лагерей «Артек» в Крыму и «Океан» во Владивостоке, сообщил губернатор региона Антон Алиханов на оперативном совещании правительства 29 августа.

«У нас есть дети, которые ездят в „Артек“ и „Океан“, старшеклассники. У меня каждый год по несколько сообщений в социальных сетях от их родителей о том, что слишком дорогие билеты. Или они не могут вообще их найти, поэтому думают даже отказываться [от поездки]», — рассказал Антон Алиханов.

Он предложил министерству образования продумать механизмы решения этой проблемы вместе с министерством инфраструктуры и аэропортом «Храброво». Глава минобра Светлана Трусенёва отметила, что детям, прошедшим федеральный отбор, и сопровождающим их педагогам билеты предоставляются бесплатно.

Ранее замминистра транспорта РФ Игорь Чалик заявил, что ведомство не наблюдает «аномально высоких скачков цен» на авиаперевозки по внутренним маршрутам в летний сезон. При этом в Калининградской области жители жалуются региональным властям на «заоблачные цены» на авиаперевозки и недоступность субсидированных билетов летом. В ответ чиновники заявили, что направили обращения в федеральные ведомства для снижения стоимости авиаперевозок на калининградском направлении.

В областном правительстве сообщали, что ожидают дополнительных денег на субсидирование авиаперелетов из Москвы и Санкт-Петербурга в Калининград и обратно. Однако в Минтрансе РФ ответили, что Калининграду не планируют выделять допсредства на субсидирование авиаперевозок в 2023 году.


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