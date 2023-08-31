В Черняховске решили построить дом в десяти метрах от исторического здания офицерского казино

Историко-культурная экспертиза одобрила постройку двух жилых домов средней этажности рядом с комплексом уланских казарм конца XIX — начала ХХ века в Черняховске. Результаты экспертизы были опубликованы на сайте службы государственной охраны объектов культурного наследия.

В непосредственной близости от предполагаемого места строительства находится выявленный объект культурного наследия — здание офицерского казино, расстояние от исторической постройки до места строительства составляет чуть более 10 метров.

Часть коммуникации строящихся домов пройдет через охранную территорию казарм. Комиссия, проводившая историко-культурную экспертизу, пришла к выводу, что стройка никак не повредит историческим зданиям.

Как сообщает сайт «Пруссия-39», комплекс казарм 12-ого Литовского, выстроенный в Инстербурге в конце XIX — начале XX века, состоит из 17 построек. На настоящий момент часть из них находится в неудовлетворительном состоянии, часть лежит в руинах, а некоторые здания — утрачены.



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