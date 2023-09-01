Облвласти: проблема транспортной доступности новой сельхозярмарки у ТЦ «Акорус» пока решается

Власти пытаются решить проблему транспортной доступности новой сельхозярмарки, которая 9 сентября откроется у ТЦ «Акорус» в Гурьевском районе. Об этом «Новому Калининграду» сообщил руководитель Центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Калининградской области Сергей Бабасюк.

Он уточнил, что с предложением организовать ярмарку на данной площадке к властям обратились собственники ТЦ. Они заявили о готовности предоставить фермерам торговые места на весьма выгодных условиях. «Это будет абсолютно бесплатное место, они только возьмут 190 рублей за мусор и свет. Они организуют все баннеры, куда проехать, появится еще схема проезда сквозная... Мы сказали собственнику: давайте попробуем несколько раз, если пойдет — будем организовывать дальше. Если не пойдет — будем искать другие варианты», — пояснил Бабасюк.

В то же время он признал, что с точки зрения транспортной доступности данная площадка вызывает вопросы у калининградцев: на городских автобусах до ТЦ «Акорус» доехать нельзя. «Я собственникам вопрос задал: понятно, что все, кто на машинах, смогут проехать. Но люди, которые хотят попасть на „Акорус“ без автомобиля — это невозможно. Если доехать только до „Леруа“ и „Балтии Молл“ и каким-то образом через развязки перейти, но это очень сложно. И собственник нам сказал, что, если ярмарки будут, он готов пустить свой транспорт на время проведения, но для этого мэрия должна согласовать маршрут. И поэтому сейчас мы свяжемся с мэрией, возможно это или невозможно, как это будет выглядеть. Пока эти все нюансы обсуждаются», — сказал Бабасюк.

Напомним, ранее городские власти сообщили, что в этом году отменяется сельхозярмарка на площади Победы, и анонсировали открытие новой торговой площадки в Гурьевском районе, у ТЦ «Акорус». Как выяснил «Новый Калининград», решение не проводить ярмарку в центре Калининграда было принято из-за отказа фермеров от участия в ней: их не устраивали условия, выдвинутые собственником площадки.