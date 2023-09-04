Калининграду перенаправляют еще 228 млн рублей на автодублер двухъярусного моста

В бюджет Калининграда перенаправляют еще 228 млн рублей на строительство автодублера двухъярусного моста. Это следует из распоряжения за подписью губернатора Антона Алиханова, опубликованного на портале правовой информации в понедельник, 4 сентября.



Деньги должны быть выделены в этом году областному министерству развития инфраструктуры «в целях предоставления межбюджетного трансферта» Калининграду. Распоряжение вступило в силу со дня его подписания, 31 августа.

В июле областное правительство выделило Калининграду 854,6 млн рублей на строительство автодублера двухъярусного моста. Как сообщала в мае министр развития инфраструктуры региона Евгения Кукушкина, цена контракта по этому сооружению с учетом корректировки составляет 14,6 млрд рублей. По плану работы должны быть выполнены до 30 декабря 2025 года, но подрядчик готов ускорить строительство, заявляла глава ведомства.

«В текущем году подрядная организация готова опережающими темпами выполнить объем работ на общую сумму 3,9 миллиарда рублей и, соответственно, имеется дополнительная потребность и необходимость выделения из федерального бюджета бюджетных ассигнований в размере не менее 2,2 миллиарда рублей», — поясняла Кукушкина. В марте областные власти направили обращения в федеральные структуры с просьбой выделить деньги в счет лимитов 2024 года.

Вместо двухъярусного моста в Калининграде строят два новых: автомобильный и железнодорожный. Высота опор-башен одного из сооружений составит более полусотни метров. В апреле строители завершили установку свай на опорах железнодорожного моста.