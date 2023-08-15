Власти Калининграда объявили торги по снятию брусчатки на 17 перекрестках

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Власти Калининграда объявили ранее анонсированный аукцион по выбору подрядчика для замены брусчатки на асфальтобетон на 17 перекрестках с трамвайными путями. Информация размещена на портале госзакупок.

Согласно документации к тендеру, начальная цена контракта составляет 14,3 млн рублей, деньги выделяют из городского бюджета. Подрядчик должен будет снять брусчатку и обустроить покрытие из асфальтобетона на следующих перекрестках:

— Каштановая аллея;

— ул. Коммунальная;

— ул. Яналова;

— Ленинский проспект — площадь Победы — ул. Черняховского;

— Московский проспект (бывшее здание Художественной галереи);

— ул. Дзержинского — проспект Калинина;

— Аллея Смелых — Парковый переулок;

— Аллея Смелых (трамвайное кольцо);

— ул. Бассейная — проспект Победы;

— ул. Лесопарковая — проспект Победы;

— ул. Яблоневая аллея — проспект Победы;

— ул. Бородинская — проспект Победы;

— ул. Огарева — проспект Победы;

— ул. Расковой — проспект Победы;

— от ул. Барнаульской до ул. Театральной;

— Ленинский проспект — ул. Шевченко;

— пересечение проспекта Мира с ул. Гостиной и ул. Свободной.

Работы требуется выполнить в течение 45 дней с даты заключения контракта. Победителя аукциона должны определить 25 августа.

В 2022 году в администрации Калининграда сообщили о планах заменить брусчатку на асфальт на 45-ти «оживленных перекрестках» города. Такие меры позволяют ускорить автомобильный трафик и снизить шум, поясняли в мэрии.

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