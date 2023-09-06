За год число школьников в Калининградской области выросло на 3000

Количество школьников в Калининградской области за год выросло на 3000, сообщила министр образования региона Светлана Трусенева в интервью на радио «Комсомольская правда — Калининград» 6 сентября.

«Если говорить о первоклашках, их у нас около 13 000 — это на уровне прошлого года. Ни больше, ни меньше, ребят столько же, но в целом прирост школьников за счет миграционных процессов увеличился где-то на 3000 человек», — сказала глава ведомства.

По её словам, в пиковые нагрузки два-три года назад количество школьников увеличилось на 4,5 тысячи человек. «Мы провели большие ремонты [в школах], — отметила Светлана Трусенева. — Около миллиарда рублей выделили на подготовку школ к новому учебном году. Конечно, основная задача — это кровли, окна, фасады и, конечно, антитеррористическая безопасность наших обучающихся».

Согласно данным Калининградстата, с 2020 года по 2023 год количество школьников в регионе выросло почти на 9 тысяч. Эксперты отмечают, что с 2014 года население школьного возраста (с 6 до 17 лет) в регионе выросло на 37 тысяч. «И если в 2014 году детей в возрасте 6 лет было 10 349, то в 2023 году — 12 985. Потенциальных выпускников в 2014 году было 8 571, а в нынешнем — 10 455», — пояснили в Калининградстате.

В начале лета министр образования Калининградской области заявляла о том, что школам региона не хватает порядка 300 педагогов. «Конечно, дефициты есть. Они есть и в городе Калининграде, и за его пределами в муниципальных образованиях. Причем, приблизительно проблемы одни и те же. Конечно, сегодня нам нужны предметники, в первую очередь, по самым основным предметам, которые имеют самую большую нагрузку и объем часов в учебном плане. Это, конечно, наши учителя русского языка, математики, физики, информатики, ну, и другие предметы», — рассказывала чиновница.



