Кафедральный собор ищет подрядчика для 5 этапа благоустройства центральной аллеи на острове Канта

Кафедральный собор ищет подрядчика для пятого этапа благоустройства аллеи на острове Канта. Соответствующий аукцион опубликовали на сайте Госзакупок.



Начальная (минимальная) цена договора составляет около 1,5 млн рублей. Источник финансирования, как указано в приложенных документах, — внебюджетные средства. Из требований к объему выполнения работ можно сделать вывод, что подрядчик должен уплотнить грунт, сделать покрытие из брусчатки и плитки и установить бетонную «подложку» для металлического бордюра.

Как заявлял ранее директор Кафедрального собора Григорий Хуциев, после благоустройства острова Канта доходы Кафедрального собора выросли в два раза. В июне появилась новость о том, что на острове хотят срубить несколько деревьев в рамках второй очереди благоустройства. Она касается западной части острова в районе эстакадного моста — там хотят сделать детскую игровую зону, открыть кафе, оборудовать каток и установить «кёнигсбергский трамвай».