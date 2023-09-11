Россия предложила безвизовый режим ещё 5 странам

Россия предложила ввести взаимный безвизовый режим Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии и Малайзии с целью привлечения обеспеченных туристов. Об этом в понедельник, 11 сентября, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова.



«Чтобы иностранные туристы полюбили нашу страну, нужно, чтобы они хотя бы раз к нам приехали. Те, кто к нам приезжает, побывав один раз в Москве, Петербурге, Казани, на Дальнем Востоке, открывают для себя новую реальность. Мы должны более активно продвигать страну на зарубежных рынках, и на 2024 год мы эту задачу ставим в повестку», — отметил Максим Решетников.

Для реализации этих планов уже был предпринят ряд мер. 1 августа была введена электронная виза. Недавно соглашения о безвизовых групповых поездках заработали с Ираном и Китаем, в ближайших планах — наладить такое же сотрудничество с Индией.

Россию за прошедший месяц посетили 30 тыс. иностранных граждан, половина из них — из Китая, добавил министр.

В Калининградскую область за первое полугодие 2023 года по электронным визам приехали 100 тысяч туристов.