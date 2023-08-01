Нововведения августа: скачок утильсбора, прессинг иноагентов, иранский безвиз

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На фоне роста цен на все виды авто и переориентации на Китай калининградский перегон, видимо, доживает последние дни. В августе резко вырастает размер утилизационного сбора за ввозимые в страну машины. Об этом и других нововведениях последнего месяца лета — в традиционном обзоре «Нового Калининграда».

Рост утильсбора

Он коснется как юридических, так и физических лиц, «целенаправленно» импортирующих в Россию легковые, легкие коммерческие (LCV) и грузовые автомобили. Для «простых граждан» есть послабления, но полный размер утильсбора будет уплачиваться физлицами, которые ввозят в страну более одного автомобиля за год, начиная со второй машины или ввозят импортные легковушки с объемом двигателя более 3 л. В среднем ставка утильсбора будет индексирована в 1,7-3,7 раза на легковые автомобили, в 2,5-3,4 раза — на легкие коммерческие, в 1,7 раза — на грузовые. На автобусы утильсбор вырастет в среднем в 2,2-4,8 раза.

Рост тарифов «Росморпорта» на перевозки в/из Калининграда

Они увеличатся вдвое, речь о тарифах на морские перевозки грузов судами «Спарта» и «Спарта II» по маршруту «Калининград — Большой порт Санкт-Петербург» и обратно, они увеличиваются с 1 августа. В стоимость перевозок решили включить погрузочно-разгрузочные работы по схеме «судно-склад или обратно» и крепление/раскрепление груза.

Усиливается контроль за иноагентами

Тх, кто «взаимодействует» с иноагентами, обяжут соблюдать предусмотренные законом ограничения. Также иноагентов и тех, кто помогает им «обходить требования закона», смогут внепланово проверять. Кроме того, устанавливаются штрафы за невыполнение предписания либо предупреждения Минюста России об устранении нарушений законодательства об иноагентах. Для граждан это до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч, для юридических лиц — до 300.

Увеличиваются часть пенсий и выплаты по пенсионным накоплениям

1 августа работающим пенсионерам традиционно пересчитают страховую пенсию. Размер прибавки индивидуальный и зависит от пенсионных коэффициентов (баллов) за предшествующий год. Так как повышение не может превышать трех таких баллов, а стоимость одного балла с 1 января 2023 года — 123,77 рубля, то максимальная прибавка в этом году — около 400 рублей. Перерасчет производится автоматически — пенсионерам не нужно писать никаких заявлений.

Также будет увеличивается размер выплат пенсионных накоплений: накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты. «Этот перерасчет связан не столько с работой пенсионера (с 2014 года отчисления работодателей на пенсионные накопления направляются на формирование страховой пенсии), сколько с результатами инвестирования средств управляющими компаниями в предыдущем году. В соответствии с ними, накопительные пенсии 103 тысяч россиян с августа будут увеличены на 10%», — пояснили в пресс-службе Социального фонда. В частности, ежемесячную прибавку к пенсии 39,7 тысячи участников программы софинансирования пенсионных накоплений повысят на 9,83%. Средний размер такой выплаты составляет 2,2 тысячи рублей в месяц.





Росфинмониторинг будет контролировать крупные списания со счетов предпринимателей

Росфинмониторинг с 29 августа будет проводить обязательный контроль при списании денег со счетов юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) на сумму от 5 млн рублей. Пока норму вводят на два года. Новое правило будет работать для юрлиц и ИП, которые получали средства из федерального бюджета в течение года. Так власти пытаются предотвратить нецелевое использование (хищение) бюджетных средств.

Повышаются и устанавливаются некоторые пошлины, вводятся запреты на часть импорта

С 1 августа и до конца 2023 года правительство повышает пошлины на импорт вин из недружественных стран с 12,5% до 20%, а на очищенный глицерин — с 5 до 35%. Также повышается ввозная пошлина на фанеру из этих государств до 50%, а на строительные материалы из полиуретана — до 35%. Кроме того, вводится запрет на ввоз готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран. Так власти пытаются «сместить спрос в пользу отечественной продукции».

Вводятся ограничения для водителей общественного транспорта и такси

Водители такси, автобусов, троллейбусов и трамваев, машинисты метро должны до 1 сентября предоставить работодателю справку об отсутствии судимости или о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. Иначе их уволят. Это норма закона, который запрещает лицам, имеющим непогашенную или неснятую судимость за ряд тяжких и особо тяжких преступлений, работать водителями такси и общественного транспорта.

Вводятся электронные визы

С 1 августа для въезда в Россию можно оформить электронную визу (помните, в 2019 году был такой эксперимент в Калининградской области?) для этого создан сайт electronic-visa.kdmid.ru. Такая виза позволяет однократно въезжать в Россию в качестве туриста, с деловым или гостевым визитом, для участия в культурных, научных, экономических, общественно-политических и спортивных мероприятиях. Срок действия — 60 суток с момента оформления въездного документа, однако находиться по нему в стране можно не более 16 дней. Сейчас въезжать в Россию по электронной визе могут жители 55 стран, в том числе некоторых недружественных. Накануне российские власти расширили этот список, добавив туда Камбоджу, Вьетнам и Мьянму.

Путевки по России без НДС

Услуги туроператоров, работающих в сфере внутреннего и въездного туризма, не будут облагаться НДС. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон 31 июля. Норма распространяется на операции, которые проводились начиная с 1 июля 2023 года, и будет действовать до 30 июня 2027 года. Ожидается, что это снизит налоговую нагрузку туроператоров и в перспективе поможет уменьшить стоимость внутренних туристических поездок.

Безвизовые поездки в Китай и Иран

Россия, Китай и Иран завершили все процедуры для организации безвизового туристического обмена и обменялись перечнем туроператоров. Первые тургруппы власти рассчитывают увидеть в августе. Ранее Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, которое ранее приостановили из-за пандемии коронавируса. Оно позволяет организованным туристическим группам от 5 до 50 человек посещать соседнюю страну по спискам без получения визы и находиться там до 15 дней.

В детсадах и школах могут преподавать студенты училищ и колледжей

Студенты старших курсов училищ смогут преподавать в детских садах и начальной школе и вести детские кружки, а студенты — старшекурсники вузов — занимать должности учебно-вспомогательного персонала и работников сферы научного обслуживания в университетах и научных организациях. Так власти, в частности, надеются восполнить кадровый дефицит — особенно в сельской местности.

В России вводится цифровой рубль

В стране появляется еще одно средство платежей — цифровой рубль. Новую форму денег будет контролировать Центробанк, который сможет «видеть» все транзакции, следить за безопасностью переводов и их надежностью. Причина ввода цифрового рубля — в том числе желание как-то побороть коррупцию (предполагается, что прежде всего нововведение затронет бюджетные процессы). Полный доступ к использованию этого типа денег россияне получат ориентировочно к 2025-27 году.

Недвижимость коррупционеров смогут продавать с торгов

Государство получило возможность продавать недвижимость коррупционеров и таким образом пополнять бюджет. Речь идет о жилье, полученном в результате коррупционных нарушений или в отношении которого не представлены сведения, подтверждающие его приобретение на законные доходы. Раньше его могли только отдавать на социальные и государственные нужды.

Текст: Оксана Ошевская, фото: Виталий Невар / Новый Калининград