Загрузка отелей в Калининграде в 2023 году стала самой высокой в стране

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Средняя загрузка отелей и гостиниц Калининграда в период с января по август 2023 года составляла 73%. Это самый высокий показатель по стране, пишет РБК.

Для сравнения: в Москве с начала 2023 года загрузка держалась на уровне 70%, в Санкт-Петербурге — 65%.

За год загрузка отелей Калининграда выросла на 15%, а средняя стоимость ночи проживания — на 19%. Большая часть туристов посещает регион с мая по август, когда максимальный уровень загрузки объектов размещения доходит до 97%, отмечают специалисты туристической отрасли.

По данным Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ), гости Калининградской области всё чаще выбирают гостевые дома и квартиры вместо хостелов, гостиниц и отелей.

Ранее сообщалось, что власти региона планируют решить проблему с размещением гостиниц в жилых домах путем включения Калининградской области в пилотный проект, который позволит таким объектам работать легально.

По итогам первого полугодия 2023 года, доходы туристической отрасли региона выросли на 20%.

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