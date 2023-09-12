«Сбербанк» разработал продукт для защиты клиентов от мошенников

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«Сбербанк» разработал определитель номеров для мессенджеров с целью защиты клиентов от мошенников. Продукт планируют запустить в ближайшие недели, пишет «Интерфакс» со ссылкой на зампреда правления банка Станислава Кузнецова.

«Телефонные мошенники в основном использовали аналоговые каналы, но в последние несколько месяцев достаточно активно развивается телефонное мошенничество через мессенджеры, в том числе WhatsApp и Telegram», — отметил Кузнецов.

По его словам, мошенники рассылают сообщения с простыми поводами, например, проголосовать за ребенка на конкурсе. Когда клиент переходит по ссылке, на его телефон загружается вирус, и информация с телефона попадает к мошенникам. Злоумышленники могут использовать эту информацию в разных целях, в том числе для вывода денег.

Согласно данным Центробанка, мошенники во втором квартале 2023 года похитили у клиентов банков 3,6 млрд рублей, что на 20% меньше по сравнению с предыдущим кварталом. Вернуть клиентам банков удалось 4,5% от общего объема похищенных средств (около 163 млн рублей).

Ранее стало известно о новой схеме мошенничества.

Калининградская прокуратура добилась привлечения к ответственности оператора связи за пропуск вызовов мошенников с подменного номера.

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