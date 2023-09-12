Алиханов: подрядчик приступит к реконструкции поликлиники на Расковой в течение десяти дней

Алиханов: подрядчик приступит к реконструкции поликлиники на Расковой в течение десяти дней
Фото: Виталий Невар / архив Нового Калининграда
Все новости по теме: Состояние исторических памятников в Калининградской области

Реконструкция поликлиники на улице Марины Расковой начнется в течение десяти дней. Об этом в прямом эфире «Центра управления регионом» сообщил губернатор Антон Алиханов.

«Подрядчик выбран, — заявил он. — Собственно, должны заключить в ближайшие дни контракт. Насколько я знаю, завтра вроде как планируется подписание. В течение десяти дней они обычно разворачивают строительную площадку».

Губернатор не смог определиться с видом работ, которые подрядчик будет проводить на поликлинике.

«По сути, это будет у нас реконструкция, — добавил он. — Можно назвать это и новой стройкой тоже. До конца следующего года у подрядчика обязательство этот объект сдать».

Напомним, что реконструкцией поликлиники за 299,9 млн рублей займется компания «Мириам», с которой у областных властей неоднократно возникали сложности. Так, к подрядчику были претензии по реконструкции дома художника Ловиса Коринта в Гвардейске. Также компания сорвала сроки благоустройства ул. Рокоссовского в Калининграде, она же занималась реконструкцией поликлиники на ул. Горького, которую сдали на 355 дней позже срока.

Здание на ул. Марины Расковой 1930-х годов пустует с 2010 года. За все это время власти несколько раз радикально меняли свое мнение относительно будущего постройки: изначально его планировали снести и построить на его месте шестиэтажный дом, но позже решили отреставрировать и сохранить за ним функцию поликлиники. Все это время приписанные к поликлинике жители Центрального района вынуждены посещать медицинских специалистов в здании детской поликлиники на Огарева, что вызывает многочисленные жалобы горожан.

В августе депутат Госдумы Марина Оргеева заявила, что поликлинику на улице Марины Расковой планируют открыть после реконструкции в 2026 году.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter