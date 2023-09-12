Алиханов: подрядчик приступит к реконструкции поликлиники на Расковой в течение десяти дней

Реконструкция поликлиники на улице Марины Расковой начнется в течение десяти дней. Об этом в прямом эфире «Центра управления регионом» сообщил губернатор Антон Алиханов.



«Подрядчик выбран, — заявил он. — Собственно, должны заключить в ближайшие дни контракт. Насколько я знаю, завтра вроде как планируется подписание. В течение десяти дней они обычно разворачивают строительную площадку».

Губернатор не смог определиться с видом работ, которые подрядчик будет проводить на поликлинике.

«По сути, это будет у нас реконструкция, — добавил он. — Можно назвать это и новой стройкой тоже. До конца следующего года у подрядчика обязательство этот объект сдать».

Напомним, что реконструкцией поликлиники за 299,9 млн рублей займется компания «Мириам», с которой у областных властей неоднократно возникали сложности. Так, к подрядчику были претензии по реконструкции дома художника Ловиса Коринта в Гвардейске. Также компания сорвала сроки благоустройства ул. Рокоссовского в Калининграде, она же занималась реконструкцией поликлиники на ул. Горького, которую сдали на 355 дней позже срока.

Здание на ул. Марины Расковой 1930-х годов пустует с 2010 года. За все это время власти несколько раз радикально меняли свое мнение относительно будущего постройки: изначально его планировали снести и построить на его месте шестиэтажный дом, но позже решили отреставрировать и сохранить за ним функцию поликлиники. Все это время приписанные к поликлинике жители Центрального района вынуждены посещать медицинских специалистов в здании детской поликлиники на Огарева, что вызывает многочисленные жалобы горожан.