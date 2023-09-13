iPhone 12 запретили продавать во Франции из-за повышенного излучения смартфона

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Во Франции остановили продажи iPhone 12 в связи с тем, что у модели было зафиксировано «превышение предела удельного коэффициента поглощения», пишет РБК со ссылкой на Национальное агентство по частотам Франции. Запрет был введён в день презентации новых гаджетов Apple.

Удельный коэффициент поглощения (англ. specific absorption rate, SAR) — это показатель, определяющий энергию электромагнитного поля, которую поглощают ткани тела человека за одну секунду. Он используется для расчёта уровня вредного воздействия мобильных телефонов на человека.

Агентство провело измерения и пришло к выводу, что SAR iPhone 12 составляет 5,74 Вт/кг. Предел допустимой нормы — 4 Вт/кг.

Поскольку цифра считается незначительным отклонением от нормы, Apple дали две недели на исправление дефекта путём обновления программного обеспечения, отметил министр-делегат цифровизации и телекоммуникаций Франции Жан-Ноэль Барро.

«Если этого не произойдет, я намерен распорядиться об отзыве также и iPhone 12, уже находящихся в обращении», — добавил Барро, исключив возможность компромисса с компанией. По словам министра, агентство намерено передать соответствующие данные о повышенном излучении iPhone 12 другим государствам Евросоюза.

Ранее сообщалось о том, что в России использовать iPhone в служебных целях запретили своим сотрудникам многие госорганизации и ведомства, в том числе Минцифры и РЖД.

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