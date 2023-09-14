«Объект нашей гордости»: глава Черняховска — о восстановлении трех памятников архитектуры

В четверг, 14 сентября, стало известно, что три объекта культурного наследия из Черняховского района становятся участниками региональной программы по вовлечению в хозяйственный оборот. В частности, 145 млн рублей инвесторы планируют получить на восстановление нежилого здания на улице Спортивной и превращение его в отель, тот же инвестор запросил 50 млн рублей на приспособление к современному использованию исторической водонапорной башни, и еще 25 млн планируют потратить на хозпостройку в Бережковском.



Предстоящее «оживление» исторической архитектуры «Новому Калининграду» прокомментировал глава администрации Черняховского городского округа Сергей Булычев. По его словам, меньше всего информации у властей муниципалитета по поводу объекта в Бережковском.

«Одно время объектом интересовался Михаил Друтман (директор туристической компании „Балтма Турс“ — прим. „Нового Калининграда“), я состыковал его с хозяйкой объекта — рассказал Булычев. — Однако я не уверен, что именно он взялся за это (Михаил Друтман, с которым мы связались, отказался комментировать историю с хозпостройкой в Бережковском — прим. „Нового Калининграда“). Что же касается гостиницы на Спортивной, то это будет объект нашей гордости. Инвесторы, которые занимаются гостиницей и водонапорной башней напротив, рассматривают их в комплексе. Я просил концепцию мне представить, но она, как я понимаю, пока в разработке, с ней меня ознакомили в общих чертах».

На данный момент у помещений водонапорной башни два собственника: предприниматель Алексей Павликов и «Россети-Янтарь». Булычев также пояснил, что инвестор планирует полностью выкупить здание.

«На первом этаже находится электрощитовая, — пояснил глава. — Сейчас, насколько мне известно, идет переговорный процесс. Для того, чтобы башню полностью забрать, инвестор планирует для „Россетей“ построить отдельную станцию».