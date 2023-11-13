Патриарх призвал принять закон о запрете склонения женщин к аборту

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддержал инициативу нескольких российских регионов запретить склонять женщин к абортам и призвал распространить принятые законы «на федеральный уровень», сообщает ТАСС.

«К сожалению, число абортов в стране по-прежнему остается высоким. Слава Богу, на законодательном уровне появляются отдельные инициативы, направленные на сокращение количества абортов. Не так давно в Мордовии, например, был принят закон о запрете склонения к аборту. Надеюсь, что эта инициатива будет поддержана и в других регионах, и на федеральном уровне», — сказал патриарх на открытии XI Общецерковного съезда по социальному служению.

По его словам, иногда по разным причинам, в том числе и коммерческим, доктора склоняют женщину сделать аборт, однако это, как отметил священнослужитель, является преступлением. Патриарх считает принятие подобных законов особенно актуальным в условиях демографического кризиса. «В России действительно проблема с популяцией существует. Огромная страна, а населения совершенно недостаточно. Не говоря уже даже об экономике. <...> Действительно, мы нуждаемся в большем количестве людей, это факт очевидный, все признают — и политики, и социологи», — цитирует ТАСС предстоятеля РПЦ.

Говоря о церковной работе в этой сфере, он уточнил, что в России появилось уже более 80 приютов для женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Также беседы с решившими сделать аборт проводятся в женских консультациях, где социальные работники церкви предлагают им необходимую помощь. «Нужно идти туда, нужно встречаться с этими женщинами. Мы должны там быть обязательно — тихо, спокойно, не с высоко поднятой головой, смиренно, разумно, <...> быть там в виде консультантов, медсестер, добровольцев», — сказал священнослужитель, отметив, что не нужно бояться, что оттуда «шваброй выгонят».

В августе в Мордовии приняли закон о запрете склонения женщин к искусственному прерыванию беременности. В октябре аналогичный законопроект внес в областную думу губернатор Тамбовской области. 2 ноября депутаты Законодательного собрания Тверской области также приняли региональный закон о запрете склонения к аборту. В Калининградской области намерены разработать меры по запрету абортов в частных клиниках, заявлял председатель регионального заксобрания Андрей Кропоткин.

Согласно исследованию ВЦИОМ, большинство россиян — 55% — не поддерживают планы Минздрава России ограничить продажи препаратов для прерывания беременности.