В областном бюджете закладывают 100 млн рублей на пешеходный мост на остров Канта

В областном бюджете закладывают деньги на строительство пешеходного моста на остров Канта в Калининграде. Финансирование предусмотрено на 2024 год в форме субсидии благотворительному фонду «Благоустройство и взаимопомощь» в размере 100 млн рублей. Информация об этом содержится в проекте областного бюджета, опубликованном на сайте регионального заксобрания.



В мае глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщала, что мост с улицы Виктора Гюго на остров Канта, который решили назвать «Философским», планируют построить с привлечением средств благотворительного фонда. По ее словам, от организации поступило обращение о готовности к совместному строительству. Общая стоимость объекта оценивается в 500 млн рублей.

Предыдущий подрядчик — компания «АБЗ-Дорстрой», с которой был заключен контракт стоимостью 173,7 млн рублей — сообщил в 2021 году, что из-за обнаруженных руин городской стены Кнайпхофа сроки завершения работ сдвигаются. Впоследствии с фирмой расторгли контракт. Руководитель областной Службы охраны памятников Евгений Маслов отметил, что руины, вероятно, законсервируют.