В областном бюджете закладывают 100 млн рублей на пешеходный мост на остров Канта

В областном бюджете закладывают деньги на строительство пешеходного моста на остров Канта в Калининграде. Финансирование предусмотрено на 2024 год в форме субсидии благотворительному фонду «Благоустройство и взаимопомощь» в размере 100 млн рублей. Информация об этом содержится в проекте областного бюджета, опубликованном на сайте регионального заксобрания.
В мае глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщала, что мост с улицы Виктора Гюго на остров Канта, который решили назвать «Философским», планируют построить с привлечением средств благотворительного фонда. По ее словам, от организации поступило обращение о готовности к совместному строительству. Общая стоимость объекта оценивается в 500 млн рублей.
Предыдущий подрядчик — компания «АБЗ-Дорстрой», с которой был заключен контракт стоимостью 173,7 млн рублей — сообщил в 2021 году, что из-за обнаруженных руин городской стены Кнайпхофа сроки завершения работ сдвигаются. Впоследствии с фирмой расторгли контракт. Руководитель областной Службы охраны памятников Евгений Маслов отметил, что руины, вероятно, законсервируют.В феврале 2022 года компания «Мост» из группы АФК «Система» стала победителем конкурса на корректировку проектной документации по строительству моста на остров Канта. Цена контракта составила 8,1 млн рублей, на проектные работы давалось 250 дней. Документация прошла экспертизу в июле. По последним данным, мост рассчитывают построить к концу 2024 года.