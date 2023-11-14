В областном Заксобрании намерены ввести штрафы за склонение женщин к абортам

В региональное Законодательное собрание внесен законопроект «О запрете склонения к искусственному прерыванию беременности в Калининградской области». Проект документа обнародован на сайте регионального Законодательного собрания.



Авторами законопроекта выступили восемь представителей партии «Единая Россия»: спикер Андрей Кропоткин, его заместители Лариса Швалкене и Валерий Ланин, депутаты Нина Федорова, Ольга Краснова, Дмитрий Киселев, Вадим Снигирев и Александр Никулин.

В 1 статье документа указано, что «Калининградская область стремится к созданию безопасной для семьи, отцовства, материнства и детства информационной среды, препятствует распространению деструктивных идеологий, насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей, включая культивирования эгоизма, вседозволенности, безнравственности, отрицание естественного продолжения жизни, ценности многодетности».

В пояснительной записке указано, что закон должен способствовать «возрождению и сохранению духовно-нравственных традиций». Нарушение законопроекта предполагает «административную ответственность в соответствии с законодательством Калининградской области». Как сообщает Rugrad, размер штрафов может составлять 50 тысяч рублей.

Напомним, в августе в Мордовии приняли закон о запрете склонения женщин к искусственному прерыванию беременности. В октябре аналогичный законопроект внес в областную думу губернатор Тамбовской области. 2 ноября депутаты Законодательного собрания Тверской области также приняли региональный закон о запрете склонения к аборту. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддержал инициативу нескольких российских регионов запретить склонять женщин к абортам и призвал распространить принятые законы «на федеральный уровень».