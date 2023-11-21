Ремонт на ул. Баранова после изменения техзадания доверили тому же подрядчику

Власти заключают контракт на продолжение обустройства вазонов-лавок на ул. Баранова с индивидуальным предпринимателем Андреем Серобабиным, который начинал работы по прошлому контракту. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.



Напомним, контракт был расторгнут по соглашению сторон после демонтажа старой клумбы. Решение власти объяснили изменением техзадания. По словам директора «Калининградской службы заказчика» Александра Демешко, в процессе демонтажа выяснилось, что клумба полностью сделана из кирпича, что не позволит обеспечить её долговечность. В новом проекте кирпич заменили на монолитный бетон. Для наружного оформления планируют использовать клинкерный кирпич и гранитные плиты.

За демонтаж старой клумбы подрядчик получил 215 тыс. рублей. Максимальная стоимость нового контракта — 3,6 млн рублей — осталась без изменений, т.к. аукцион не состоялся. На участие в торгах была подана только одна заявка. На работы отводится 35 дней с начала исполнения контракта.

Реконструкция ул. Баранова закончилась осенью 2018 года. Её ремонтом городские власти занялись вскоре после ее официального открытия, а повреждения там стали появляться с 2019 года: на покрытии из клинкерной тротуарной плитки образовались первые просадки, а кирпичная облицовка клумб начала обваливаться. В горадминистрации тогда сообщили, что пешеходная зона «страдает» от действий некоторых «хозяйствующих субъектов» и вандалов. На благоустройство улицы Баранова федеральные власти выделяли 300 млн рублей.