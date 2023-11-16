Горвласти объяснили остановку ремонта и смену подрядчика на ул. Баранова изменением техзадания

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Расторжение контракта и поиск нового подрядчика для обустройства вазонов-лавок на ул. Баранова горвласти объяснили решением изменить проект работ. Комментарий директора «Калининградской службы заказчика» Александра Демешко предоставила корреспонденту «Нового Калининграда» пресс-служба горадминистрации.

«В процессе демонтажа старой конструкции выявилось, что вся клумба выложена из кирпича, что не позволяет обеспечить долговечность данного объекта. Восстанавливать в том виде, в котором она была сделана раньше, нецелесообразно, поэтому приняли решение расторгнуть контракт, выплатить подрядчику сумму за демонтажные работы и откорректировать проектные решения», — рассказал Демешко.

Теперь клумбу планируют сделать из монолитного бетона, снаружи облицевать клинкерным кирпичом, сверху оформить гранитными плитами.

Первый контракт на обустройство вазонов-лавок на ул. Баранова был заключён с индивидуальным предпринимателем Андреем Серобабиным. За демонтаж ему заплатили 215 тыс. рублей. Заявки на участие в новых торгах принимаются до 20 ноября, подрядчика должны определить 22 ноября. Начальная цена контракта — 3,6 млн рублей.

Реконструкция ул. Баранова закончилась осенью 2018 года. Ремонтом улицы городские власти занялись вскоре после ее официального открытия, а повреждения там стали появляться с 2019 года: на покрытии из клинкерной тротуарной плитки образовались первые просадки, а кирпичная облицовка клумб начала обваливаться. В горадминистрации тогда сообщили, что пешеходная зона «страдает» от действий некоторых «хозяйствующих субъектов» и вандалов. На благоустройство улицы Баранова федеральные власти выделяли 300 млн рублей.

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