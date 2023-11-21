Проектировщики благоустройства территории Литвала проводят социсследование среди калининградцев (фото)

Карта с границами проектирования предоставлена «Воронежским архитектурным бюро»

Калининградцев приглашают принять участие в социологическом исследовании, посвящённом будущему благоустройству территории Литовского вала. Об этом «Новому Калининграду» сообщили представители «Воронежского архитектурного бюро», которое выиграло торги на разработку концепции развития зоны у Литовского ручья и Ялтинского пруда. Компания снизила первоначальную стоимость работ с 2,5 млн до 791 тыс. рублей.



Поделиться своим видением развития Литовского вала можно, поучаствовав в онлайн-опросе. Конкретные замечания и предложения по отдельным точкам территории организаторы исследования предлагают внести на онлайн-карту. По завершении комплексного предпроектного исследования проектировщики обещают организовать серию мероприятий с участием местных жителей, экспертов и представителей власти.

Воронежскому бюро также предстоит провести территориально-урбанистическое, гидрологическое, эколого-дендрологическое исследования для получения данных о природном, экологическом, социокультурном, туристическом потенциале Литвала, а также проанализировать состояние дорожно-тропиночной сети, озеленения, объектов капстроительства, включая фортификационные сооружения. Кроме того, проектировщикам необходимо учесть ограничения, которые есть у объектов культурного наследия на этой территории. Её общая площадь составляет 48,2 га. Туда входят зелёная зона вдоль Литовского вала, участок, отведённый под городской сквер в районе улицы Юбилейной, парк Тихий на Гагарина, участки, прилегающие к стадиону «Красная звезда», городские территории на Московском проспекте и у Ялтинского пруда.

Напомним, что аукцион по выбору подрядчика проводился не в первый раз. Сначала он проходил в октябре прошлого года. Горвласти были готовы отдать за работу 2,9 млн рублей, но победила московская компания, предложившая заплатить ей за услуги 1,3 млн. В итоге администрацию Калининграда не устроила разработанная компанией концепция, и подрядчику выставили претензию.