Контракт на консервацию кирхи в Ясном Минкульт заключает с подрядчиком замка Нойхаузен

Контракт на консервацию кирхи в посёлке Ясное Славского района Министерство культуры РФ заключает с ООО «Мироздание». Компания также восстанавливает замок Нойхаузен. Информация размещена на портале госзакупок.



Торги были признаны несостоявшимися в связи с тем, что на участие в аукционе была подана только одна заявка. Комиссия решила, что она соответствует требованиям заказчика. Начальная цена работ осталась без изменений — порядка 14,5 млн рублей. В эту стоимость входит подготовка рабочей документации, а также проведение противоаварийных, консервационных и реставрационных работ. Согласно проектной документации, 4,3 млн выделено на 2024 год, 10,1 млн — на 2025. Весь комплекс работ компания должна завершить к 30 сентября 2025 года. Подрядчика Минкульту удалось найти не сразу. На предыдущие торги не было подано ни одной заявки.

Кирха в посёлке Ясное — объект культурного наследия регионального значения. Ее строительство началось в 1702 году и завершилось 12 декабря 1706 года. Во время пожара в 1904 году в кирхе полностью выгорела внутренняя часть нефа и колокольня, старейший колокол упал с башни и разбился. В период Второй мировой войны строение не получило серьезных повреждений, впоследствии оно использовалось как склад.

В 2010 году кирха была передана Калининградской епархии РПЦ. Тогда же стали планировать её реконструкцию. В 2020 году московская компания «Гефест» выиграла тендер на 63 миллиона рублей на ремонт памятника. В том же году появилась информация, что работы приостановлены. В 2021 году глава областной службы охраны памятников Евгений Маслов говорил о том, что подрядчик несерьёзно относится к исполнению контракта, однако к тому времени объект уже возводился под крышу. В марте 2023 года Черняховская епархия сообщала на своем официальном сайте, что реконструкция объекта продолжается.

«Новый Калининград» направлял запросы в Минкульт РФ и РПЦ с просьбой пояснить, зачем потребовались консервационные работы и что ждет этот объект в дальнейшем. В установленный законом срок ответы не поступили.