Дятлова: «Чистота» ночью выведет все 35 единиц техники для обработки дорог от гололёда

Все новости по теме: Снег и ЖКХ

Калининград «ждут суровые испытания погодой», но коммунальщики к ним готовы. Об этом сообщила в своем телеграм-канале сити-менеджер Елена Дятлова.

«Самое неприятное в том, что непогода будет сопровождаться обильными осадками. Именно поэтому с вечера на дороги областного центра „Чистота“ выведет все 35 единиц техники для превентивной обработки дорог от гололёда. Наши коммунальщики готовы работать всю ночь, на предприятии сформированы 16 мобильных бригад для оперативной уборки. Ещё 3 дежурные бригады готовы немедленно выдвинуться на расчистку города от упавших деревьев (надеюсь, что просидят без дела, но прогноз неутешительный)», — написала Дятлова.

Также сити-менеджер призвала в часы непогоды не выходить на улицу без острой необходимости и соблюдать меры предосторожности.

Напомним, в среду региональное управление МЧС предупредило о предстоящем усилении ветра до штормовых показателей. С первой половины ночи 23 ноября синоптики прогнозируют усиление юго-западного ветра, порывы будут достигать 20 метров в секунду. Вероятны осадки — снег с дождём. Со второй половины ночи порывы воздушных масс могут достигать 27 метров в секунду.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter