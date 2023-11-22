Дятлова: «Чистота» ночью выведет все 35 единиц техники для обработки дорог от гололёда

Калининград «ждут суровые испытания погодой», но коммунальщики к ним готовы. Об этом сообщила в своем телеграм-канале сити-менеджер Елена Дятлова.

«Самое неприятное в том, что непогода будет сопровождаться обильными осадками. Именно поэтому с вечера на дороги областного центра „Чистота“ выведет все 35 единиц техники для превентивной обработки дорог от гололёда. Наши коммунальщики готовы работать всю ночь, на предприятии сформированы 16 мобильных бригад для оперативной уборки. Ещё 3 дежурные бригады готовы немедленно выдвинуться на расчистку города от упавших деревьев (надеюсь, что просидят без дела, но прогноз неутешительный)», — написала Дятлова.

Также сити-менеджер призвала в часы непогоды не выходить на улицу без острой необходимости и соблюдать меры предосторожности.

Напомним, в среду региональное управление МЧС предупредило о предстоящем усилении ветра до штормовых показателей. С первой половины ночи 23 ноября синоптики прогнозируют усиление юго-западного ветра, порывы будут достигать 20 метров в секунду. Вероятны осадки — снег с дождём. Со второй половины ночи порывы воздушных масс могут достигать 27 метров в секунду.