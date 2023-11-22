До «Русской Балтики»: власти хотят пустить к Янтарному электрички с автономным ходом

Региональное правительство и КЖД рассматривают возможность пустить в Янтарный электрички с автономным ходом. Об этом в среду, 22 ноября, в эфире ЦУРа сообщила министр развития инфраструктуры региона Евгения Кукушкина.



Министр отметила, что потребность в железнодорожном сообщении с янтаровским направлением особенно остро стоит в связи с планами по созданию нового курорта «Русская Балтика» в районе поселка Поваровка.

«Мы сейчас рассматриваем как раз с Калининградской железной дорогой возможность все-таки направления... В том числе это связано [с проектом] „Маяк“, это наша „Русская Балтика“, которая будет в районе поселка Поваровка. И мы, конечно, очень озадачены тем, чтобы пустить туда железнодорожное сообщение и даже сделать это по всему приморскому направлению, а именно до „Русской Балтики“ запустить...», — отметила Кукушкина.

По ее словам, существуют «несколько вариантов» восстановления ж/д сообщения, но все понимают необходимость восстановления железнодорожных путей в этом направлении. «Рассматриваем и обсуждаем с Калининградской железной дорогой приобретение нового состава, в том числе с автономным ходом, который позволит где-то какие-то участки не электрифицировать, что удешевит и сделает, скажем так, более скоротечным строительство данных путей и восстановление их. И менее дорогостоящим. То есть варианты эти просчитываются, варианты все эти в работе», — сказала министр.

Калининградская железная дорога приступила к демонтажу железнодорожных путей, ведущих в Янтарный, в декабре 2017 года, что вызвало резкую реакцию занимавшего тогда должность главы администрации городского округа Алексея Заливатского. Спор между Заливатским и руководством КЖД растянулся на месяцы.

В июле 2021 года министр развития инфраструктуры региона Евгения Кукушкина сообщила, что региональные власти рассматривали вариант строительства велодорожки вместо железнодорожной ветки в Янтарный, однако в КЖД не согласились с такой перспективой.

Летом 2023 года в региональном министерстве развития инфраструктуры говорили, что железная дорога в Янтарный появится только после того, как в курортном поселке появится круглогодичная туристическая инфраструктура.

Губернатор Калининградской области заявил о планах по созданию курорта на побережье Поваровки в апреле 2023 года. Его особенностью должен стать 500-метровый бассейн с подогреваемой морской водой. На курорте планируют построить отели категорией 4-5 звезд на 3 тысячи номеров. Планируется, что после ввода «Русская Балтика» обеспечит 6,1 тыс. новых рабочих мест и сможет удвоить турпоток в регион, увеличив его примерно на 2 млн человек.

По словам региональных властей, запуск «Русской Балтики» возможен в перспективе ближайших пяти лет. Сейчас корпорация «Туризм.РФ» ведет работу над мастер-планом, который определит расположение дорог, инженерных сетей, участков для строительства объектов курорта. Федеральный центр намерен оказать проекту финансовую поддержку. Объем инвестиций предварительно оценивается в 300 млрд рублей.