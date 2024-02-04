Минтуризма: пока нет решений о восстановлении железнодорожного сообщения с пос. Янтарный

В настоящее время идет обсуждение нового крупного туристического кластера Калининградской области в районе Поваровки, но решений по жд-сообщению пока нет. Об этом сообщил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак, отвечая на вопросы представителей СМИ в пятницу .

«Это очень сложный проект, как вы понимаете, потому что ветка была от Светлогорска до Янтарного. От аэропорта до Светлогорска ветки нет. То есть, это либо рассматривать вариант поезда до Калининграда, а потом по этому длинному кругу через Светлогорск до Янтарного, либо прокладывать что-то еще», — сказал Андрей Ермак.

По его словам, сейчас идет подготовка к мастер-планированию проекта курорта и, в том числе, проводится предварительная оценка инициативы по возрождению железнодорожной ветки.

«Будет это или не будет, еще очень преждевременно говорить, потому что только к концу года или к середине появится мастер-план. А уже отталкиваясь от мастер-плана, можно будет говорить о том, что целесообразно. Еще и вопрос денег, сколько это будет стоить», — сказал министр. Он добавил, что пока что идут предварительные дискуссии, «но понятно, что никаких решений, даже самых предварительных, пока еще нет».

Напомним, Калининградская железная дорога приступила к демонтажу железнодорожных путей, ведущих в Янтарный, в декабре 2017 года. Летом 2023 года в региональном министерстве развития инфраструктуры говорили, что железная дорога в Янтарный появится только после того, как в курортном поселке появится круглогодичная туристическая инфраструктура.

Региональные власти отмечали, что запуск "Русской Балтики"/"Белой дюны" возможен в перспективе ближайших пяти лет. Сейчас корпорация «Туризм.РФ» ведет работу над мастер-планом, который определит расположение дорог, инженерных сетей, участков для строительства объектов курорта. Федеральный центр намерен оказать проекту финансовую поддержку. Объем инвестиций предварительно оценивается в 300 млрд рублей.

Проект курорта обсуждался на совещании по вопросам социально-экономического развития региона под руководством президента Владимира Путина 25 января в Калининграде. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал президенту, что значительной частью проекта должны стать подогреваемые термальной водой бассейны, благодаря чему курорт будет круглогодичным.