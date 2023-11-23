﻿﻿﻿﻿Не работающий с открытия поликлиники на ул. Горького лифт обещают починить к середине декабря

Неработающий больше года лифт в поликлинике на ул. Горького в Калининграде подрядчик должен починить до 10 декабря 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства Калининградской области в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда».



«Контракт на ремонт лифта в поликлинике ГБУЗ „Городская больница № 4“ на ул. Горького заключен 20 июля 2023 года. Подрядчик обещает выполнить обязательства по контракту до 10 декабря 2023 года. В настоящее время демонтирована кабина лифта, ожидается поставка запасных частей», — говорится в ответе на запрос.

Ранее сотрудники и пациенты новой городской поликлиники по ул. Горького рассказали, что в учреждении так и не заработал лифт. Его планировалось сделать с наружной стороны здания довоенной постройки, в котором раньше располагалась детская больница, но сейчас в шахте кабина отсутствует. Сотрудники сообщили, что маломобильные пациенты вынуждены «карабкаться» по высоким лестницам, иногда медикам «пациентов приходится тащить на себе».

Новая поликлиника на ул. Горького, 65 открылась в августе 2022 года с большим отставанием — более чем на год. Учреждение является подразделением городской больницы № 4. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, открывая поликлинику, заявлял, что «объект готов полностью, штат практически укомплектован». Стоимость реконструкции здания оценивалась в 245 млн руб. (189 млн — федеральные средства).