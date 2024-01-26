«Надо было Путину писать»: поликлиника на Горького так и остается без лифта

В новой городской поликлинике на ул. Горького в Калининграде до сих пор не работает лифт, несмотря на обещания починить его к декабрю 2023 года. Об этом сообщила пациентка лечебного учреждения.



«Вчера Путин приезжал, надо было рассказать ему об этом! Мигом бы починили!» — сказала собеседница. Сотрудники поликлиники пояснили корреспонденту «Нового Калининграда», что кабину «лифта разобрали и увезли еще в прошлом году».

Напомним, на отсутствие лифта в здании довоенной постройки пациенты пожаловались в ноябре 2023 года. По их словам, учреждение открылось на месте бывшей детской больницы еще летом 2022 года, но лифт в нем не работал ни дня, в итоге пожилые и маломобильные пациенты сталкиваются с трудностями, поднимаясь по высоким лестницам.

В правительстве области сообщили, что подрядчик обещал починить лифт до 10 декабря 2023 года.