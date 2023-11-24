Подольский: в Гурьевске можно купить яйца дешевле, чем в Калининграде

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В Гурьевском округе яйца в ряде торговых точек можно купить дешевле, чем в Калининграде. Об этом сообщил глава администрации Гурьевского округа Сергей Подольский в эфире радиостанции «Балтик Плюс» в пятницу, 24 ноября.

«Однозначно, сможете купить [яйца дешевле, чем в Калининграде], потому что на птицефабрике Гурьевской есть свой магазин, который прямо от производителя. Вот только они вышли, тепленькие — тут же продаются», — рассказал Подольский. По его словам, яйца также можно приобрести по сниженным ценам в фермерских магазинах и у сельхозкооперативов.

Чиновник отметил, что в Гурьевском округе продается и другая сельхозпродукция «с минимальной наценкой». «Наши аграрии цены не то что бы сдерживают, они их в какой-то мере, наверное, формируют. Формируют только в хорошем смысле. Мы уже который год не выходим из тройки лидеров (среди муниципалитетов региона, — прим. „Нового Калининграда“) по производству сельхозпродукции», — добавил Сергей Подольский.

Ранее областные власти сообщили, что договорились с крупнейшими производителями и поставщиками об удержании отпускных цен на яйца второй категории. Губернатор Антон Алиханов, комментируя ситуацию, заявил, что владельцы агрохолдинга «Долгов групп», в который входит Гурьевская птицефабрика, «под шумок» вышли из договоренности о фиксации цен.

В компании отказались комментировать слова главы региона. «Но уверяю вас, если бы была возможность и было бы дешевое яйцо в Белоруссии или в России, мы бы привезли сами. Но его нет», — отметил совладелец агрохолдинга «Долгов Групп» Александр Долгов. По данным мониторинга «Нового Калининграда», стоимость десятка яиц первой категории в ноябре увеличилась в торговых сетях региона до 110 рублей. За месяц цена выросла на 17 рублей.

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