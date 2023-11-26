Отставание в электронной очереди в Чернышевском снова приближается к двум суткам

Все новости по теме: Граница

В электронной очереди в пункте пропуска «Чернышевское» на российско-литовской границе снова наблюдается существенное отставание от зарезервированного времени. Согласно данным, которые публикуются в Telegram-канале Росгранстроя, длительные задержки наблюдаются с пятницы, 24 ноября. По состоянию на 11:00 26 ноября отставание составляло 41 час.

В воскресенье в очереди на границе находятся 90 грузовых транспортных средств. Как утверждают в ведомстве, пропуск транспорта «существенно ограничен литовской стороной».

Значительное отставание от зарезервированного времени в Чернышевском фиксировали до конца октября. После встречи чиновников с автоперевозчиками региона проблема решилась. Накануне областная таможня проинформировала о том, что на границе вновь возникла очередь из грузовиков. По данным ведомства, в субботу перед пунктом пропуска в Чернышевском находилось 80 машин.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter