Отставание в электронной очереди в Чернышевском снова приближается к двум суткам

В электронной очереди в пункте пропуска «Чернышевское» на российско-литовской границе снова наблюдается существенное отставание от зарезервированного времени. Согласно данным, которые публикуются в Telegram-канале Росгранстроя, длительные задержки наблюдаются с пятницы, 24 ноября. По состоянию на 11:00 26 ноября отставание составляло 41 час.



В воскресенье в очереди на границе находятся 90 грузовых транспортных средств. Как утверждают в ведомстве, пропуск транспорта «существенно ограничен литовской стороной».

Значительное отставание от зарезервированного времени в Чернышевском фиксировали до конца октября. После встречи чиновников с автоперевозчиками региона проблема решилась. Накануне областная таможня проинформировала о том, что на границе вновь возникла очередь из грузовиков. По данным ведомства, в субботу перед пунктом пропуска в Чернышевском находилось 80 машин.